Canal de Suez : l'Egypte réduit le montant de l'indemnisation qu'elle réclame après le blocage du cargo "Ever Given"

Après avoir demandé plus de 900 millions de dollars, l'Autorité du Canal de Suez (SCA) a baissé, dimanche, à 550 millions de dollars le montant de l'indemnisation qu'elle réclame à l'entreprise japonaise propritétaire du porte-conteneurs bloqué entre le 23 et le 29 mars.

Nouvel épisode dans le feuilleton du blocage du Canal de Suez. L'Autorité du Canal de Suez (SCA) a réduit, dimanche 23 mai, le montant de l'indemnisation qu'elle réclame à l'entreprise japonaise propritétaire du porte-conteneurs géant "Ever Given", bloqué sur la voie maritime entre le 23 et le 29 mars. "Après que l’entreprise propriétaire du navire nous a informés que la valeur des marchandises transportées était de 750 millions de dollars [environ 614 millions d’euros], nous avons baissé le montant [des dédommagements] à 550 millions [450 millions d’euros], par respect", a déclaré dimanche soir le chef de la SCA, Ossama Rabie, lors d'une intervention télévisée.

Le Caire avait initialement réclamé 916 millions de dollars, un chiffre établi après avoir estimé la valeur des marchandises présentes sur le porte-conteneurs à "trois milliards de dollars", selon M. Rabie.

422 navires bloqués

L'"Ever Given", d'une capacité de plus de 200 000 tonnes, s'était échoué le 23 mars et avait totalement bloqué la circulation du Canal de Suez, qui relie l'Asie et l'Europe et concerne 10% du commerce maritime international, pendant près d'une semaine. Le blocage avait entraîné, selon l'assureur Allianz, des pertes de 6 à 10 milliards de dollars. D'après la SCA, l'Egypte a perdu entre 12 et 15 millions de dollars par jour de fermeture du canal. Au total, 422 navires, chargés de 26 millions de tonnes de marchandises, avaient été bloqués.