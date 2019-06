Maroc : un député tire la sonnette d’alarme sur l’hémorragie de cadres et d'hommes d’affaires du pays

Déplorant la mauvaise situation économique et la prolifération de la corruption au Maroc, plus de 10 000 cadres administratifs et techniques ont quitté le pays au cours de la seule année 2018.

Le personnel de santé marocain porte une banderole lors d'une manifestation anti-corruption place Bab El Had à Rabat, le 29 janvier 2017. (JALAL MORCHIDI / ANADOLU AGENCY)