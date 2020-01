Egypte : le barrage d’Assouan, un projet pharaonique lancé il y a tout juste 60 ans

Le projet de l'ouvrage a été financé par ce qui était alors l'URSS.

Il y a tout juste 60 ans, le 9 janvier 1960, était lancé le gigantesque chantier pour la construction du haut barrage d’Assouan, le Sadd el-Ali en arabe. On allait jusqu’à dire à l’époque que "la grande pyramide de Chéops était dépassée" par l’ouvrage, l’un des plus importants du monde, d’une hauteur de 111 m, d’une largeur de 3 600 m, d’une épaisseur de 980 m à la base et de 40 m au sommet. Un ouvrage qui a mobilisé, en 53 mois, 35 000 hommes, dont 227 y ont perdu la vie. Et qui, symboliquement, donnait en quelque sorte raison à l’historien grec antique Hérodote pour qui "l’Egypte est un don du Nil"… De fait, le Nil est l’unique réserve en eau du pays.



Le barrage avait pour objectif de régulariser les crues d’un fleuve jugé le plus capricieux d’Afrique, indispensable pour l’irrigation des terres cultivées depuis des milliers d’années. Autres buts : produire de l’électricité (objectif en 1960, quintupler la production de courant du pays) et contribuer à l’industrialisation de l’Egypte. "Désormais, le fellah égyptien n’aura plus à redouter la sécheresse, la famine et les inondations", assurait le commentaire d’une édition de Cinq colonnes à la Une, émission d’information phare de la télévision française de l’époque.



Dès 3200 avant J.-C.

Les travaux de construction sont titanesques. Ils nécessitent notamment le déplacement de "six groupes de monuments (antiques, NDLR) de la Nubie égyptienne et soudanaise (…) démontés pierre par pierre, transportés et assemblés de nouveau sur d'autres sites". A commencer par le fameux temple d’Abou Simbel.

Depuis toujours, les hommes ont tenté de dominer un "fleuve nourricier" drainant "nutriments et minéraux qui forment un limon fertile", lequel "déposé (…) lors des crues (…) explique la grande fertilité des sols dans la vallée du Nil", rapporte le site Les Clés du Moyen-Orient. Des crues qui "nuisent également à l’agriculture en inondant les récoltes". Selon cette source, les premiers aménagements auraient eu lieu dès l’Antiquité, vers 3200 avant J.-C. Un premier ouvrage hydraulique beaucoup moins puissant, le bas barrage, avait été construit en aval en 1912 (et surélevé 21 ans plus tard) par les Britanniques pour la culture du coton.

Contexte nationaliste

Après sa prise du pouvoir en 1952, Gamal Abdel Nasser lance le projet du haut barrage en 1954. Le nouveau dirigeant égyptien s’adresse d’abord aux Américains qui vont en définir les objectifs et les dimensions. Mais les Etats-Unis n’apprécient pas l’orientation politique du nouveau régime égyptien, qui adhère à la Conférence des pays non-alignés et n’hésite pas à acheter des armes à l’URSS. Ils finissent par refuser de financer les travaux. Selon L’Humanité, "le puissant lobby américain du coton craint (aussi, NDLR) la concurrence du coton égyptien irrigué". Le Caire décide alors de nationaliser le canal de Suez, ce qui lui permettrait de financer le barrage grâce aux revenus de la voie d’eau.



En 1956, cette nationalisation déclenche la "crise de Suez". S’estimant lésés, la France et le Royaume-Uni, rejoints par Israël, envoient des troupes dans la région. Mais cette coalition devra capituler "sous la double pression de l’URSS et des Etats-Unis", raconte Le Monde Diplomatique.

Le chantier du haut barrage d'Assouan, dans la nuit du 1er mai 1964 (AFP - Sputnilk - A. Goryachev) Adepte du panarabisme, idéologie affirmant la nécessité d’unité du monde arabe, Nasser insiste sur la nécessité d'"une indépendance véritable, d'une indépendance politique et économique" (cité par L’Humanité). "Depuis que l'Egypte a proclamé sa politique libre et indépendante, le monde tout entier a les yeux braqués sur l'Egypte", explique-t-il. La construction du barrage intervient dans ce contexte nationaliste. Le raïs (président en arabe) entend ainsi l’inscrire dans le glorieux passé pharaonique de son pays.

