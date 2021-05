Digital Africa, le soft-power français en Afrique, fait naufrage

Digital Africa se présente comme une communauté de partenaires (incubateurs, financiers institutionnels...) au service des entrepreneurs numériques africains. Il s'agit d'aider les jeunes pousses à concrétiser leurs projets. Dix organisations, africaines et françaises, ont participé à sa création, au premier rang desquelles l'Agence française de développement (AFD) qui en est le principal argentier et le coordinateur. En mai 2018, lors du salon Viva Technology de Paris, le président Emmanuel Macron apporte son soutien à l'initiative Digital Africa en annonçant une dotation de 65 millions d'euros. Le feu vert est alors donné à un partenariat qui se veut l'émanation du "soft power" français. Aujourd'hui, la communauté au service des jeunes pousses numériques africaines est en crise.

En Afrique, des acteurs majeurs du domaine des nouvelles technologies y adhèrent, enthousiastes. "L’idée était de s'assurer, à travers l’association Digital Africa, que les voix africaines auraient un poids égal dans cette toute nouvelle approche des relations Afrique-France", explique la très influente Rebecca Enonchong, membre du conseil d'administration.

La Camerounaise a fait sa place dans le milieu des nouvelles technologies. En 1999, un pied en Afrique et l'autre aux Etats-Unis, elle a créé la société AppsTech. Par la suite, les distinctions se sont succédé, faisant d'elle une actrice incontournable du secteur.

