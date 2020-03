Coronavirus : l'Afrique se prépare tant bien que mal à affronter les ravages de la pandémie

Le continent africain se met en ordre de bataille avec fermetures de frontières, mesures de confinement et parfois couvre-feu. En quelques jours, presque tous les pays ont été atteints par le nouveau coronavirus.

Considéré pendant de longues semaines comme un danger lointain par des Africains épargnés, le nouveau coronavirus, né en Chine en décembre 2019, frappe aujourd'hui tous les continents. Les dirigeants des pays d'Afrique ont fini par prendre la mesure de l'épidémie, restreint les déplacements et les rassemblements, parfois imposé confinement et couvre-feu à la population et décidé souvent la fermeture de leurs frontières. Cependant, les messages ne sont pas forcément entendus, en particulier par les communautés religieuses et, à l'image de ce qu'il se passe en Europe, les cas d'infection se multiplient.