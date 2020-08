Au Sénégal, Bargny lutte contre la dégradation de son environnement

13 | 13

En décembre 2019, l’annonce de la fermeture de la centrale enflamme les réseaux sociaux, mais c’est une…

. Aujourd’hui, les habitants de Bragny pensent que le changement climatique et l’érosion des côtes ont détruit leur passé et la centrale électrique, leur avenir. "Nous avons toujours dû changer nos vies. Mais changer tant de choses est fondamental pendant que la mèche du temps brûle aux deux extrémités – c'est quelque chose de différent. Ce qui se passe à Bargny est une sorte d'injustice existentielle, autrefois rare, mais de plus en plus courante : une perte des lieux et des environnements que nous utilisons pour maintenir nos valeurs stables. L'avenir continue et nous continuons à y vivre. Mais d'une manière plus profonde, plus rien n'a de sens" déclare Daouda Gueye sur

JOHN WESSELS / AFP