Afrique de l'Ouest : le franc CFA va disparaître

La décision a surpris tout le monde. En marge de la visite d'Emmanuel Macron à Abidjan samedi 21 décembre, le président ivoirien Alassane Ouattara annonce lui-même la fin du franc CFA. "Cette importante réforme prend en compte notre volonté de construire notre futur de manière responsable", expliquait le président ivoirien. La monnaie change de nom pour devenir l'Éco. Mais le changement majeur, c'est que désormais la France ne siègera plus dans les instances de régulation. Un symbole politique pour Emmanuel Macron.

Huit pays seront concernés

"Il était l'héritage d'un système historique et il était perçu comme les vestiges d'une Françafrique. La sortie de la France et des nominations que nous faisions dans les instances de gouvernance est cohérente à cet égard", précisait-il. Des changements qui ne concerneront pas l'ensemble des 14 pays qui utilisent le franc CFA, mais seulement les huit pays d'Afrique de l'Ouest. La monnaie avait été en 1945 sous le gouvernement provisoire du général de Gaulle. Depuis lors, elle est restée un puissant instrument d'influence car la France continuait de fabriquer cette monnaie et de la cogérer.

