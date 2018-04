Eau potable : une startup toulousaine met au point une valise filtrante

1,5 milliard d'êtres humains n'ont pas accès à l'eau potable. Par conséquent, 1 400 enfants meurent chaque jour. Une startup de Toulouse (Haute-Garonne) a trouvé une idée pour tenter de lutter contre ce fléau. Grâce à l'énergie solaire et à l'aide d'un filtre 10 000 fois plus fin qu'un cheveu, cette valise filtre l'eau impropre et la transforme en eau potable. Finis virus et bactéries. "Un enfant de 12 ans peut l'utiliser sans problème sur des zones arides où il y a très peu d'eau à filtrer", assure Hervé Le Berre, confodateur de Sunwaterlife.

Une solution efficace et peu coûteuse

Cette valise peut filtrer plus de 700 litres d'eau par jour. De quoi faire vivre 200 personnes. Une technologie utile, notamment en cas de crise humanitaire ou dans des zones arides. "Le gros problème des pays en voie développement [...], c'est que pour trouver de l'eau contaminée, il faut marcher plusieurs heures ou dizaines de kilomètres pour aller chercher dans des sources ou dans des puits, où l'eau est propre", explique Christophe Camperi Ginestet, l'autre cofondateur de la startup. Son prix : 3 000 euros, bien moins cher qu'un approvisionnement en bouteilles d'eau sur une longue durée.