Djibouti et le Kenya : une bataille africaine pour un siège au conseil de sécurité de l'ONU

L'opposition larvée entre Nairobi et Djibouti pour l'obtention d'un poste de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU à New York, s'étale désormais au grand jour. Verdict en juin 2020.

Les drapeaux des pays membres flottent devant le siège de l'ONU à New York, le 1er avril 2019. (RALF HIRSCHBERGER / DPA)