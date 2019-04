"Vivre ! Photographies de la résilience" raconte l'Afrique d’aujourd'hui

La Fondation Dapper continue son action pour promouvoir les arts de l'Afrique et de ses diasporas. Cette année, elle présente jusqu'au 28 avril 2019 sur l'île de Gorée, au Sénégal, sa nouvelle exposition dans le cadre de son Regards sur cours. A trave rs quatre thèmes – social, environnement, introspection, exil – est abordé la capacité des humains à faire face à une situation difficile.

15 photographes sont exposés : Christian Barbé, Karim Barka, Philippe Gaubert, Moussa Kalapo, Fototala King Massassy, Ziad Naitaddi, Zacharie Ngnogue et Chantal Edie, Jarmo Pikkujämsä, Julie Robineau, Rolook, Saan, Zara Samiry, Hamed Traoré et Pierre Vanneste. Voici les clichés de six d'entre eux.