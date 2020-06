Tunisie : Kaïs Saïed, un président féru de calligraphie arabe, qui aime écrire lui-même à la main ses courriers officiels...

Le chef de l'Etat tunisien n'hésite pas à écrire des courriers officiels à la main. Et la présidence le fait savoir...

Les élégantes courbes des courriers officiels écrits de la main du président tunisien Kaïs Saïed, un universitaire féru de calligraphie arabe, ont remis en lumière cet art ancien mais marginalisé. Ce faisant, le chef de l'Etat s'attire à la fois louanges... et railleries.

La calligraphie arabe en fête à Tunis, dès ce samedi… Kais Saied en grand fan https://t.co/gIbPYowo81 #Leaders_Tunisie — Sehlyneila1@gmail.com (@NailaSehli) March 7, 2020

Après son élection en octobre 2019, Kaïs Saïed a désigné un Premier ministre puis transmis au Parlement la liste du gouvernement en recourant à des courriers écrits à la main. Des courriers soigneusement rédigés à l'encre verte, sur un épais papier enluminé aux armes de la présidence. Ces écrits font le tour des réseaux sociaux.

La belle écriture du président de la République tunisienne #kais_saied, la lettre de commande de la formation du gouvernement au Premier ministre susrprend tous le monde .#Tunisie #TUN #Tunisia pic.twitter.com/JCSvpY0mPn — Aslan_Ben_Hammouda (@Ben_Hammmouda) November 16, 2019

"Plus fort en calligraphie qu'en Constitution" ?

La calligraphie présidentielle a suscité des éloges. mais aussi des railleries. Le 3 janvier 2020, le site Business News publiait ainsi un article affirmant que le chef de l'Etat tunisien était "plus fort en calligraphie qu'en Constitution"... "Nonobstant le fait que la rédaction manuscrite est assez chronophage comparée à une lettre tapée sur ordinateur puis signée, il y a lieu de remarquer deux erreurs", écrit ironiquement le site.



Les deux "erreurs", complexes à comprendre pour le profane, concerneraient la Consitution et son institution. Mais il s'agit surtout de rappeler que dans ses fonctions précédentes, Kaïs Saïed était professeur de droit constitutionnel à la faculté des sciences juridiques de Tunis... Surnommé Robocop, l'homme frappe par sa raideur. Avant son élection, il était souvent moqué pour "son arabe classique châtié et son articulation presque mécanique"...