La LouiSimone Guirandou Gallery d’Abidjan présente "Dualité", exposition des œuvres de l’artiste éclectique Pedro Pires

"Dualité" est la première exposition personnelle de l’artiste luso-angolais en Côte d'Ivoire.

Né en 1978 à Luanda, la capitale de l'Angola, Pedro Pires utilise différents supports – sculpture, dessin, photographie, vidéo et installation – pour faire émerger de nouvelles significations figuratives de l'identité dans notre société. Ses œuvres sont présentées dans le cadre de l’exposition Dualité, visible jusqu’au 12 février 2022 à la LouiSimone Guirandou Gallery d’Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Dans ses derniers travaux, Pedro Pires s’intéresse une nouvelle fois de près aux questions d’identité et de stéréotypes en relation directe avec l’éducation, l’Histoire et les institutions. Un intérêt particulier qui lui vient de sa double appartenance culturelle, africaine et européenne.