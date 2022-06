L'exposition "Dicokam" présente à Paris le travail de huit jeunes artistes camerounais

La 193 Gallery met à l'honneur la richesse et la diversité de la jeune scène camerounaise.

Jusqu’au 31 juillet 2022, la 193 Gallery à Paris propose avec l'exposition Dicokam de découvrir la nouvelle scène camerounaise à travers les œuvres de huit artistes contemporains, tous âgés d’une trentaine d’années.

"Tous élèves ou protégés de Barthélémy Toguo, Hervé Youmbi ou Jean David Nkot, ces huit artistes contemporains sont tous passés par Doual’art et/ou Bandjoun Station, institutions considérées comme un véritables pilier de l’art camerounais. Cette nouvelle génération sait se démarquer en interrogeant aussi bien les traditions du pays que les réalités urbaines. Par leur créativité, ces artistes réinterprètent les thématiques telles que celle du statut social, de la solitude, de l’environnement ou encore de la politique. Le fruit de leur travail traduit ainsi les nouvelles préoccupations auxquelles le Cameroun fait face", explique la commissaire Mary-Lou Ngwe-Secke.

Pour compléter cette exposition, deux ouvrages verront bientôt le jour : le premier volume sera consacré aux huit artistes de l’exposition et le second couvrira un spectre plus large dédié à la scène contemporaine camerounaise.