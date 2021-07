Afikaris propose la première exposition majeure en France de l’artiste camerounais Jean David Nkot

Le nouvel espace de la galerie parisienne Afikaris, inauguré en janvier 2021, présente "Human@Condition", exposition personnelle de Jean David Nkot.

La galerie Afikaris montre jusqu’au 7 juillet 2021 à Paris Human@Condition, la première exposition personnelle majeure en France de l’artiste camerounais Jean David Nkot. A travers d’immenses portraits, l’artiste questionne la situation des mines en République démocratique du Congo et au Rwanda et comment certains pays d’Afrique sont prisonniers de leurs propres richesses, au grand dam des populations locales.

"Peintre de la condition humaine, ses œuvres interrogent et secouent les consciences en explorant et exposant des visages submergés par des inscriptions. Loin d’attirer l’attention de celui qui les regarde sur l’identité́ de la personne représentée, Jean David Nkot met plutôt en avant, à la manière de Zhang Dali, Francis Bacon et Jenny Saville, l’expression de la tourmente qui habite ses personnages", déclare la galerie Afikaris qui expose l’artiste dans son nouvel espace inauguré en janvier 2021.