Décolonisation : "Pas évident que la fête soit très joyeuse 60 ans après"

"Il n’est pas évident que 60 ans après la fête soit très joyeuse et que l’Afrique soit sortie de la situation post-coloniale", estime Olivier Marbot, responsable des enquêtes à Jeune Afrique. "L’Afrique a une population jeune, porteuse d’espoir et en plein développement. Mais c’est une jeunesse qui dure et il faut passer à un moment à quelque chose de plus", ajoute le journaliste sur franceinfo, dimanche 13 septembre.

Le Gabon a failli être un département français

Le magazine, qui fête ses 60 ans, s’intéresse à cinq pays en particulier : le Gabon, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, la RD Congo et le Sénégal. "17 pays sont devenus indépendants en 1960. On a choisi ces cinq Etats parce qu’on avait le sentiment que chacun à leur façon incarnait une forme d’indépendance : lutte armée au Cameroun, plus pacifique en Côte d’Ivoire et au Sénégal", explique le journaliste. Au Gabon, raconte-t-il, le président ne voulait pas de l’indépendance. Il voulait devenir un département français contre l’avis de sa population et du gouvernement français".

