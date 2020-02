Désintox. Boris Johnson n\'a pas insulté le président congolais Denis Sassou Nguesso

Partagée sur les réseaux sociaux par des opposants à Emmanuel Macron, une vidéo filmée le 19 janvier à Berlin lors d'une conférence internationale sur la Libye, laisse entendre que Boris Johnson aurait refusé de saluer Denis Sassou Nguesso, et l’aurait même traité de « criminel » alors qu’Emmanuel Macron lui se laissait aller à une chaleureuse accolade avec le président congolais.

Cependant, en regardant de plus près ces images, il est difficile d’en tirer les mêmes conclusions. S’il n’y a pas de doute sur la franche salutation du président français, il est impossible d’affirmer que Denis Sassou Nguesso tend la main, et que Boris Johnson refuse de la lui serrer. Quant à la bande audio, elle est bien trop inaudible pour qu’on puisse y distinguer l’usage du mot « criminal ». À peine entend-on un « sorry », sans qu’il soit possible d’affirmer formellement qu’il est prononcé par Boris Johnson.

Aucun des relais de la vidéo n'a pu nous donner le moindre élément accréditant cette version et joint par Désintox, l’entourage du Premier ministre britannique a lui démenti les insultes et le refus de salutation. Le cheminement de ce qui apparaît donc comme une intox est original. Au départ, ce sont les équipes de Denis Sassou Nguesso qui ont tourné ces images et les ont diffusées, pour mettre en valeur le président congolais au milieu de ses pairs, en insistant sur l'accolade avec Emmanuel Macron.

Mais sur les réseaux sociaux, l’opposition a rapidement repris ces images et les a ainsi détournées pour affirmer que Boris Johnson refusait la main tendue de Denis Sassou Nguesso, et l'insultait. Une intox donc mais surtout une opération de communication ratée.

