Crash de la Yemenia Airways : la compagnie condamnée à l'amende maximale

Une lourde amende. La compagnie Yemenia Airways a été condamnée mercredi 14 septembre à l'amende maximale de 225 000 euros après le crash en juillet 2009 d'un Airbus A310 au large des Comores. Au sujet de cet accident qui avait coûté la vie à 152 personnes, le tribunal correctionnel de Paris a jugé la compagnie yéménite coupable d'homicides et de blessures involontaires. Yemenia Airways devra aussi verser à deux associations plus d'un million d'euros en frais d'avocat et en dommages et intérêts.

Seule une petite fille avait survécu à cette catastrophe aérienne : Bahia Bakari, âgée de 12 ans à l'époque. L'adolescente prenait l’avion pour la première fois avec sa mère pour assister à un mariage familial aux Comores, avant que l'appareil ne s'écrase au large de l'archipel. Dix heures après le crash, c’est un pêcheur qui avait sauvé la seule rescapée. L'enquête a depuis pointé un manque de formation des pilotes ainsi qu'une mauvaise signalisation de l’aéroport.