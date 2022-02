Centrafrique : les malades du sida trouvent soins et réconfort à l'hôpital communautaire de Bangui

En Centrafrique, des milliers de personnes sont infectées par le VIH. L'hôpital communautaire de Bangui est le seul endroit où elles peuvent se faire soigner.

Les campagnes de préventions contre le VIH sont quasi inexistantes en Centrafrique, deuxième pays le moins développé au monde selon l'ONU et en guerre civile depuis plus de huit ans. La stigmatisation des malades du sida fait que beaucoup d’entre eux sont pris en charge très tardivement. L'hôpital communautaire de Bangui représente pour les personnes infectées un havre de paix et leur ultime soutien.

Huit photos de Barbara Debout illustrent ce reportage de l’AFP