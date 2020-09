Panthéon : Emmanuel Macron a procédé à cinq naturalisations

L’émotion de devenir Française, Catherine Jocky-Bebey l’a ressentie fortement vendredi 4 septembre. Ce jour-là, elle a été naturalisée Française par Emmanuel Macron. Juste avant le grand rendez-vous, elle n’oublie pas une petite touche de rouge à lèvres. "Aller au Panthéon, être reçue par le président de la République, c’est assez spécial, c’est exceptionnel et c’est un honneur pour moi", déclare-t-elle.

Un honneur d’être naturalisé

Cette femme d’origine camerounaise vit depuis 20 ans à Paris, avec ses deux filles nées en France. L’une d’elle, Olivia, partage son émotion : "Ça fait longtemps qu’elle est ici et elle a toujours voulu avoir la nationalité française." Être naturalisée lui permet de voter et de se reconnaître encore plus dans les valeurs de la République. Abandonner sa nationalité camerounaise n’est pas un problème pour elle : "La France est mon pays."

Le JT

Les autres sujets du JT