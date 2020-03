Mort de Manu Dibango : plusieurs personnalités rendent hommage au saxophoniste

L'icône camerounaise de la musique africaine s'est éteinte le 24 mars 2020, emportée par la maladie à coronavirus. Premiers hommages sur les réseaux sociaux.

Notre "Papy Groove" s'en est allé ! Le monde musical africain commence à payer un lourd tribut au Covid-19. Après le chroniqueur musical Jean-Michel Denis (le premier journaliste à être emporté par la maladie) et le "roi du soukouss" Aurlus Mabélé, c'est au tour du grand saxophoniste Manu Dibango d'y succomber. Cette figure africaine du jazz est décédée à Paris le 24 mars 2020. Depuis l'annonce de sa disparition, les hommages se multiplient sur la Toile.

#ManuDibango

Ta bienveillance, ta joie et ta bonne humeur vont nous manquer... pic.twitter.com/u0lHhOjJu7 — Africa Radio (@africaradioOFF) March 24, 2020

"Ta bienveillance, ta joie et bonne humeur vont nous manquer", peut-on lire sur le compte de "la radio africaine" Africa Radio où Manu Dibango animait chaque dimanche, aux côtés de Robert Brazza, "La Discothèque de Manu" (le média lui rend d'ailleurs hommage tout au long de cette journée du 24 mars). A l'instar de ceux de l'animateur Robert Brazza - "Merci papa...Va en paix" -, ces quelques mots résument bien la teneur des messages qui déferlent sur les réseaux sociaux, émanant de ses pairs, d'anonymes ou encore de personnalités.

Sur Twitter, la Béninoise Angélique Kidjo ou encore le Sénégalais Youssou N'Dour saluent la mémoire de leur aîné. "Un géant" de la musique africaine, toujours présent auprès d'elle depuis ses débuts, et "un bel être humain", souligne la première. "Tu as été un grand frère, une fierté pour le Cameroun et pour l'Afrique toute entière", écrit quant à lui Youssou N'Dour.

OH NON PAS TOI MANU DIBANGO. J'ai pas les mots pour traduire toute ma tristesse. Tu as été un grand frère, une fierté pour le Cameroun et pour l'Afrique toute entière. Une immense perte ! RIP le Roi de la Makossa et Génie de la Saxo. YN pic.twitter.com/XRJAeVLdiF — YOUSSOU NDOUR (@YoussouNdourSN) March 24, 2020

La cantatrice malienne Oumou Sangaré et le leader du groupe ivoirien Magic System, A'Salfo, comptent également parmi les musiciens qui se sont joints au concert d'hommages de la profession."Le Père s'en est allé", a écrit ce dernier.

Au Cameroun et au sein de la diaspora camerounaise, l'émotion est palpable dans les messages. La tristesse est toujours au rendez-vous, mais à l'image du disparu, les textes restent empreints de chaleur, "Sale journée. Encore une", écrit ainsi son compatriote, l'économiste Célestin Monga, qui le remercie pour "toutes ces vies (que Manu Dibango a) sauvées, rectifiées et réécrites avec élégance et discrétion - en commençant par la mienne".

Sale journée. Encore une.

Merci, Grand Manu, pour toutes ces vies que tu as sauvées, rectifiées et réécrites avec élégance et discrétion—en commençant par la mienne. https://t.co/xeMB5Hw7BF #ManuDibango pic.twitter.com/6ccoaNc61P — Célestin Monga (@CelestinMonga) March 24, 2020

Une autre compatriote du père de la Soul Makossa, la fondatrice d’AppsTech Rebecca Enonchong, se souvient elle d'un air entraînant que le saxophoniste avait créé en 1979 pour une publicité et qui avait rythmé leur quotidien au Cameroun. "Tu resteras à jamais dans nos coeurs et ta musique dans nos âmes", conclut-elle.

Toujours dans son pays natal, le compte Twitter du Premier ministre a publié les photos de la minute de silence observée à la mémoire de l'artiste "emporté par le Covid-19 aux premières heures de la matinée en France".

#Covid19Cmr

a Minute of silence observed in honour of #ManuDibango passed away this morning, in France, due of COVID-19.



Une minute de silence observée à la mémoire de #ManuDibango emporté par le COVID-19 aux premières heures de la matinée en France. #Cameroun #Cameroon pic.twitter.com/Lfr99XOPAh — Cameroon PM Cameroun (@CameroonPm237) March 24, 2020

Le président sénégalais Macky Sall, son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta et le chef de l'Etat gabonais Ali Bongo Ondimba sont quelques-uns des responsables africains qui ont réagi à la disparition du musicien."Manu Dibango était un saxophoniste de génie qui lègue, à l'Afrique et au monde, une oeuvre immense, mais également un être exceptionnel, plein de jovialité et d'humanité. Repose en paix "Papa Manu". Ta musique restera éternelle", a tweeté Ali Bongo.

Ce jour, un immense artiste s'en est allé.

Manu Dibango était un saxophoniste de génie qui lègue, à l'Afrique et au monde, une oeuvre immense, mais également un être exceptionnel, plein de jovialité et d'humanité.

Repose en paix « Papa Manu ». Ta musique restera éternelle. pic.twitter.com/a1rpNqJANh — Ali Bongo Ondimba (@PresidentABO) March 24, 2020

"Toujours aux aguets derrière ses lunettes noires, Manu Dibango avait inventé, joué et vécu les rythmes du monde (...) Sa musique a rapproché les continents, l'Afrique, l'Europe (et) l'Amérique. L'Unesco perd un grand artiste pour la paix, un ami et un défenseur des droits", note Audrey Azoulay, la directrice générale de l'Unesco.

Le vice-président de la Banque mondiale pour les infrastructures, le Sénégalais Maktar Diop, souligne quant à lui le legs d'un artiste qui a "inspiré plusieurs générations de musiciens à travers le monde".

Deeply saddened by the loss of Afro-jazz icon Manu Dibango, whose incredible work inspired many generations of musicians across the world. His legacy will live on forever. #RIPManuDibango #COVID19 https://t.co/QgaX59PP2Q — Makhtar Diop (@Diop_WB) March 24, 2020

Des propos qu'illustre Yves Bigot, directeur de la télévision francophone TV5 Monde et ex-producteur de Manu Dibango. Il était "le premier musicien africain en Europe – à Paris et à Bruxelles –, la première star africaine aux Etats-Unis avec un impact colossal du Soul Makossa sur la culture du moment, et par la suite pillé par Michaël Jackson dans "Wanna Be Startin' Somethin" sur l'album Thriller, le disque le plus vendu de l'histoire de l'industrie".

« Manu Dibango était un géant musical, à la fois du 20ème et du 21ème siècle ». @YvesBigot, directeur de @TV5MONDE et ex-producteur du saxophoniste adresse un hommage à Manu Dibango, décédé à l’âge de 86 ans. pic.twitter.com/TfQgPxSEb7 — TV5MONDE (@TV5MONDE) March 24, 2020

Les obsèques de l'artiste "auront lieu dans la stricte intimité familiale" et "un hommage lui sera rendu ultérieurement dès que possible", précisait le texte annonçant la disparition de Manu Dibango.