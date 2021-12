Burundi : 5e édition de danse rituelle au tambour royal

Venus des quatre coins du pays, de nombreux participants ont dansé, chanté et crié lors des festivités liées à l'ingoma, le tambour du Burundi. Il s'agit de rituels qui associent le battement des tambours à la poésie héroïque, aux chants traditionnels et aux danses acrobatiques.

Si aujourd’hui la pratique de l’ingoma et les rituels qui l’accompagnent ne sont plus royaux, ce tambour reste sacré pour nombre de Burundais. A la fois respecté et très populaire, l’instrument est censé ne battre que pour la nation depuis un décret gouvernemental de 2017. Mais au fil des décennies, son usage s’est répandu au sein de la société, notamment chez les jeunes et les femmes qui voudraient que les règles de son application soient assouplies.

12 photos de Tchandrou Nitanga prises le 20 décembre lors de la finale de la 5e édition, illustrent ce propos.