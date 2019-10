Les Africains rendent hommage sur la Toile à Thomas Sankara, le "Che Guevara" de l’Afrique

Son assassinat, il y a 32 ans, a fait de lui une icône de la lutte des peuples africains.

L’anniversaire de la mort de Thomas Sankara, le 15 octobre 1987, est l’occasion pour ses admirateurs de rappeler sur Twitter, combien l’homme a compté pour le Burkina Faso et plus largement pour l’Afrique toute entière.

He was named SANKARA.

Un Fils du Soleil, un Homme venu d’ailleurs, une Âme d’une Grandeur Immense.



38 petites années de vie, 4 années de règne, il a changé la face de l’Afrique et donné naissance au pays des Hommes Intègres.



Merci Thomas.

15/10/1987-15/10/2019 : 32 ans déjà... pic.twitter.com/tS8O7mRLq7 — Hiram S. Iyodi (@Mpodol_237) October 15, 2019

La figure de Sankara est complexe et embrasse plusieurs aspects. Mondialiste, anti-impérialiste et anticolonialiste. Sankara est une référence et un idéal pour une jeunesse africaine qui veut voir le continent se développer.

On peut tuer un homme mais pas ses idées. Thomas Sankara. Digne fils d’Afrique ,repose en paix — Itskingdesy (@itskingdesy) October 15, 2019

"Tout ce que tu voulais, c’était une Afrique indépendante, gouvernée avec courage et respect pour la dignité de son peuple. Ils t'ont tué pour ça. On ne t’oubliera pas", écrit un twitto. En fait, son exercice sera bref. Quatre années seulement. Mais il laissera l'exemple d'un homme politique honnête, qui ne s'est pas enrichi de l'exercice du pouvoir.

La vraie émancipation de la femme c’est celle qui responsabilise la femme, qui l’associe aux activités productrices, aux différents combats auxquels est confronté le peuple... c’est celle qui force la considération et le respect de l’homme #femmesrurales — Nabou Fall (@Naboufall) October 15, 2019

Sa mort, son assassinat, sont l’objet de toutes les supputations. Ses partisans ont accusé la France d’être derrière le complot. A l'issue de ce coup d’Etat, le 15 octobre 1987 donc, son compagnon d’arme Blaise Compaoré a pris le pouvoir. A son tour renversé, il vit aujourd’hui en exil en Côte d’Ivoire.

Sankara : "ce qui est attendu aujourd'hui ce sont les éléments d'archives promis par la France" et "l'audition de Blaise compaoré qui est l'une des pièces maîtresses dans ce dossier et qui n'a pas été entendu", rappelle Me Prosper Farama, avocat de la famille Sankara. pic.twitter.com/ums2MWLwAJ — Le journal Afrique (@JTAtv5monde) October 14, 2019

Aujourd’hui le Burkina est en feu, victime du jihadisme, le pouvoir est incapable de contrôler le nord du pays, où les attentats se multiplient. Pour beaucoup, avec Thomas Sankara, le Burkina Faso avait rendez-vous avec son histoire.