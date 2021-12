Burkina Faso : le président décrète un deuil national de deux jours après une attaque qui a fait 41 morts

Cette décision fait suite à la nouvelle attaque de jihadistes présumés qui a frappé le pays cette semaine, avec la mort de 41 civils et supplétifs de l'armée.

Vive émotion au Burkina Faso. "Le président du Faso décrète un deuil national de 48 heures", qui a débuté dimanche 26 décembre à 0 heure, affirme un communiqué du porte-parole du gouvernement, Alkassoum Maïga. Cette décision fait suite à la nouvelle attaque de jihadistes présumés qui a frappé le pays cette semaine, avec la mort de 41 civils et supplétifs de l'armée. Cette embuscade de groupes armés a visé des civils et des Volontaires pour la défense pour la patrie (VDP), dans la zone de You, dans le nord du pays.

"La mission de ratissage sur la zone d'embuscade (...) a établi un bilan de 41 corps", ajoute le texte. Parmi les victimes figure Ladji Yoro, considéré comme un leader des VDP au Burkina Faso, précise-t-il.

"L'identification des victimes est toujours en cours", souligne le communiqué du gouvernement, qui "condamne avec fermeté cette barbarie".