Sahel : libération des deux otages français enlevés au Bénin

C'est la fin de dix jours d'inquiétude. Disparus depuis le 1er mai à la suite d'une visite dans le parc du Pendjari au nord du Bénin, les deux touristes français Patrick Picque et Laurent Lassimouillas ont été libérés, comme l'a annoncé l’Élysée dans un communiqué vendredi 10 mai. Deux autres otages, une américaine et une sud-coréenne, ont aussi pu être libérées.

Le guide retrouvé mort

Cette libération est le fruit d'une action lancée conjointement par les forces spéciales françaises et les troupes de l'opération Barkhane engagées au Sahel. L'opération militaire au nord du Burkina Faso a causé la mort de deux soldats français. Patrick Picque et Laurent Lassimouillas étaient en vacances au nord du Bénin, à proximité de la frontière avec le Burkina Faso, zone réputée dangereuse à cause de la présence de groupuscules terroristes. Leur guide béninois avait été retrouvé mort le 4 mai.

