Vingt-six œuvres, parmi lesquelles des statues et totems de l’ancien royaume du Dahomey, au Bénin, sont arrivées à Cotonou. Ces trésors avaient été pillés par les troupes coloniales françaises au XIXe siècle.

La foule s'est massée dans les rues de Cotonou au Bénin, mercredi 10 novembre, sur la route d'un convoi escorté et sécurisé. Un trésor se trouve à l'intérieur des camions : les 26 œuvres d'art que la France vient de restituer au Bénin, leur pays d’origine. “Je suis très satisfaite et je suis même pressée de les voir”, commente une Béninoise, ravie. Ces oeuvres, dont certaines revêtent un caractère sacré, sont arrivées à Cotonou par avion en milieu d'après-midi et rejoignent le palais présidentiel.

"La France a compris qu'ils sont nos colonisateurs, mais que l'on doit se donner la main, parce que ça fait aussi partie du développement", souligne un Béninois. Les 26 pièces ont été saisies en 1892 par les troupes coloniales françaises, dans le palais du roi situé à Abomey, l’actuel Bénin. Les œuvres vont rester deux mois dans leur caisse, le temps de s'acclimater à la chaleur et à l’humidité, avant d'être présentées au public.