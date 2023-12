Bénin : la chaleur de la Kaléta durant la période des fêtes

Direction Cotonou, au Bénin, où l'approche des fêtes de fin d'année les enfants sillonnent les rues de la ville, costumés et masqués, en dansant au rythme des percussionnistes. Une tradition appelée Kaléta. Reportage.

Au Bénin, Noël est l’occasion de célébrer la tradition du Kaléta. Pendant tout le mois de décembre, les enfants se déguisent et dansent dans les rues. Les kalétas portent des masques multicolores, et se couvrent de la tête aux pieds avec des étoffes déchirées, des gants et des jupes en rafia. Pour attirer plus de public, ils montent parfois sur des échasses et sont récompensés par des friandises ou de l’argent.

Origines incertaines

La coutume est chère à Marius Gnide, le fondateur du Carnaval Kaleta de Cotonou. "C’est un moment génial, parce que c’est un moment qui rassemble les gens", explique-t-il. Les origines de la tradition sont incertaines. Une partie de ses adeptes estime qu’elle appartient au culte vaudou. Pour devenir Kaléta, il faut suivre une séance d’initiation, seulement ouverte aux garçons. Au Bénin, beaucoup considèrent également que le Kaléta est une fête populaire, importée du Brésil au début du XIXe siècle par d’anciens esclaves.