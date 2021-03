Art : l'artiste SAYPE continue sa fresque planétaire au Bénin

L'artiste SAYPE continue son projet monumental. À l'échelle planète, il créer une grande chaîne humaine grâce à ces œuvres. "L'idée c'est de créer symboliquement la plus grande chaîne au monde en peignant des mains qui s'entrelacent qui pour moi est un symbole d'entraide et de bienveillance entre les peuples. L'idée, c'est de créer des ponts entre les gens et les cultures", explique l'artiste. La chaîne traversera une vingtaine de pays, elle porte un message d'humanité. SAYPE est actuellement au Bénin. "Il faut de l'union, rester main dans la main, aimer son prochain. Dieu prône ces valeurs, c'est pourquoi nous les avons acceptés ici, pour faire leur oeuvre et embellir notre village", témoigne un habitant.



Une fresque éphémère

SAYPE est un artiste de rue depuis l'enfance, il passe du graffiti au land art avec l'avènement du drone, il change d'échelle et de point de vue. L'artiste entend réveiller les consciences sur des sujets qui le préoccupent. Les nuances noires et blanches de ces œuvres sont préparées à base de craie et de charbon. La fresque est éphémère. SAYPE espère compléter la chaîne dans dix autres pays du monde.