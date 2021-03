"Aujourd'hui si vous me posez la question, je me demande si finalement je ne suis pas plus algérienne que tunisienne, compte tenu que j'ai donné 8 ans de ma vie à la cause de l'indépendance algérienne. Là, je n'ai pas eu le choix, cela dit faut quand même dire que je suis profondément de culture française." En 1974, Gisèle Halimi était questionnée sur ses origines à la télévision française.

De sa découverte du racisme à la torture, en passant par son amour pour la France, voici son message.