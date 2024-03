Massacre du 17 octobre 1961 : l'Assemblée nationale adopte une résolution pour condamner la "répression sanglante et meurtrière" des manifestants algériens par la police

La répression avait fait entre 30 et plus de 200 victimes, selon les historiens. L'Assemblée nationale a approuvé une proposition de résolution qui "condamne la répression sanglante et meurtrière des Algériens commise sous l'autorité du préfet de police Maurice Papon" au cours d'une manifestation pacifique le 17 octobre 1961, jeudi 28 mars.

Soixante-sept députés ont voté pour le texte et 11 contre, issus des rang du Rassemblement national. Le texte "souhaite" en outre "l'inscription d'une journée de commémoration [de ce] massacre" à "l'agenda des journées nationales et cérémonies officielles". Il "invite" enfin "le gouvernment à travailler en commun avec les autorités algériennes pour appréhender leur histoire commune, y compris celle des événements du 17 octobre 1961".

Ce jour-là, le Front de libération national avait appelé à manifester dans les rues de Paris pour réclamer l'indépendance de l'Algérie, à l'époque département français où la guerre faisait rage depuis 1954, et la fin du couvre-feu visant les "musulmans algériens" depuis le 5 octobre. Entre 20 000 et 30 000 Algériens ont participé au rassemblement, mais celui-ci dégénère et de nombreux manifestants sont frappés avec des gourdins ou à coups de crosse par la police. Plusieurs d'entre eux sont même tués "par balle" puis jetés dans la Seine, précise l'historien Emmanuel Blanchard au Monde.