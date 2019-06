Canicule en Algérie : les températures atteignent 48 °C

Plusieurs wilayas (préfectures), notamment du Sud, sont concernées par un important épisode caniculaire depuis le 23 juin 2019.

"Des températures caniculaires atteignant ou dépassant 48 °C sont prévues sur les wilayas d'El-Oued, de Ouargla et de Biskra", prévient l’Office national de météorologie (ONM) dans un bulletin spécial, cité par l’agence officielle APS. Cette chaleur caniculaire affecte, les 23 et 24 juin, trois wilayas (préfectures) du Sud et neuf autres de l'est du pays avec des températures atteignant ou dépassant localement 48 °C pour la région sud et entre 40 et 44 °C pour la région Est.

Horaires de travail aménagés

"En raison des fortes chaleurs qui sévissent dans les wilayas du Sud durant l'été (…), il a été décidé à titre exceptionnel d'adopter des horaires de travail aménagés, de 06h30 à 13h30, en vue de garantir le bon fonctionnement des établissements et administrations publics et le bien-être de la population de ces wilayas, pour la période s'étalant du 21 juin au 31 août 2019", précise le Premier ministère dans un communiqué.

Canicule récurrente

Les épisodes caniculaires ne sont pas exceptionnels dans le Sud algérien. L’an dernier, les températures étaient rarement descendues sous les 40 degrés. L’aménagement des horaires répond aussi bien à la préservation de la santé des habitants, qu’à booster une productivité en berne pendant ces fortes chaleurs. A partir de mardi 25 juin, les températures devront chuter pour atteindre… 38 °C, tout de même 10 de moins !