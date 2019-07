Finale de la CAN 2019 : les entraîneurs des deux équipes sont issus de la même ville

À Champigny (Val-de-Marne), plus qu'ailleurs, les regards se porteront sur la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, vendredi 19 juillet. C'est en effet le fief des deux entraîneurs des équipes engagées : Aliou Cissé, pour le Sénégal et Djamel Belmadi pour l'Algérie.