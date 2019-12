EN DIRECT. Présidentielle en Algérie : Abdelmadjid Tebboune, ancien Premier ministre de Bouteflika, élu avec 58,15% des voix

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ALGERIE

: Pour en savoir plus les enjeux de cette présidentielle, vous pouvez consulter notre article.

: Cette abstention massive s'explique par le mouvement de protestation populaire appelé "Hirak" qui a contraint Abdelaziz Bouteflika à la démission. Ce mouvement exige la fin du "système" aux manettes depuis l'indépendance en 1962, et le départ de tous les anciens soutiens ou collaborateurs des 20 ans de présidence Bouteflika. Ce que sont les cinq candidats à la présidentielle. "Makache l'vote" ("pas de vote !"), scandaient les dizaines de milliers de personnes qui ont envahi les rues d'Alger hier.

: Bonjour @anonyme, cette présidentielle a été marquée par une abstention record : seuls 39,93% des inscrits ont voté au premier tour (41,41% sur le territoire national et 8,69% à l'étranger), a annoncé dans la nuit le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), Mohamed Charfi. Ce taux est le plus faible de toutes les présidentielles de l'histoire du pays.

: C'est donc Abdelmadjid Tebboune qui est élu président de l'Algérie. Âgé de 74 ans, il était présenté par la presse algérienne comme le favori. Il était le candidat préféré de l’armée et ancien Premier ministre de Bouteflika. Diplômé de l'Ecole nationale d'administration (ENA), il dit être le "candidat du peuple".

: Il est midi et voici l'essentiel de l'actualité à la mi-journée :



Quatre des huit raffineries de métropole étaient touchées par la grève ce matin, en attendant une cinquième qui pourrait rejoindre le mouvement à la mi-journée, a affirmé la CGT Chimie.



Boris Johnson est arrivé au palais de Buckingham pour être renommé Premier ministre, après la victoire de son parti aux élections législatives.





La vigilance orange concerne désormais 12 départements. Il s'agit de l'Isère, de la Savoie, de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de la Haute-Garonne, du Gers, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées et du Tarn.



Abdelmadjid Tebboune a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle algérienne avec plus de 4 millions de voix et 58,15 % des suffrages.



