COVID-19 : l'Algérie ferme ses écoles pour dix jours

Les établissements scolaires sont fermés depuis ce 20 janvier pour une dizaine de jours. Après une décrue, les contaminations au Covid-19 sont reparties à la hausse, essentiellement dans les écoles. Dans un communiqué relayé par l'agence officielle APS, la présidence a annoncé à "titre préventif" la "suspension des cours pour une durée de dix jours dans les trois cycles d'enseignement (primaire, moyen et secondaire) et ce, à compter du jeudi 20 janvier 2022". Pour l'enseignement supérieur, le choix est laissé à l'appréciation des recteurs. "La décision de fermeture des universités revient aux chefs des établissements et des centres universitaires, en tenant compte du calendrier des examens et la possibilité de les reprogrammer au profit des étudiants", ajoute le communiqué.

Vaccination

Selon les autorités, qui insistent sur la vaccination comme seul moyen pour atteindre l'immunité collective, "94% des patients décédés du Covid-19 n'avaient pas été vaccinés". Près de 6 500 personnes mortes du Covid-19 ont été recensées en Algérie depuis l'enregistrement du premier cas de cette maladie le 25 février 2020, selon le dernier bilan du ministère de la Santé.

Plus de 10,4 millions de cas de #COVID19 ont été enregistrés sur le continent africain - avec un total de plus de 9,3 millions de guérisons & 234 000 décès.



Transport aérien

Les autorités alertent aussi sur le transport aérien. "Il a été constaté que certains vols à destination de l'Algérie enregistraient un nombre important d'infections, d'où l'impératif d'un contrôle plus rigoureux et la réduction, en cas de besoin, du nombre de ces vols", note le communiqué de la présidence. Les frontières aériennes de l'Algérie, fermées depuis le 17 mars 2020, avaient rouvert partiellement le 1er juin 2021.