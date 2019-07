Coupe d’Afrique des Nations : la liesse des Algériens

Vendredi 19 juillet, l’Algérie s’est imposée en finale de la Coupe d’Afrique des nations face au Sénégal (1-0). En Algérie, des scènes de liesses ont été observées un peu partout. "Je me trouve actuellement au stade d’Alger, dans la capitale, où il y a une marée humaine. Les gens sont très contents. Certains sont pris d’émotions et sont en train de pleurer. Pour eux, c’est une victoire méritée. Les sentiments de joie et de reconnaissance dominent. Les Algériens remercient le sélectionneur des Fennecs, Djamel Belmadi et les joueurs de l’Algérie. Ils les ont rendus fiers et heureux aujourd’hui", raconte Moncef Ait-Kaci, correspondant de France 3 en Algérie.

Des célébrations jusqu’au petit matin

Et le journaliste d’ajouter : "Les Algériens comptent défiler jusqu’au petit matin pour célébrer cette victoire. C’est leur intention, ils sont très contents. Vous le savez, l’Algérie passe par plusieurs événements, politiques, sportifs. Mais cette célébration des Fennecs se fait dans le pacifisme et la joie en attendant d’autres victoires." Vingt-neuf ans après leur dernier sacre, les Algériens ont remporté leur deuxième étoile au sein de la Coupe d’Afrique des nations.

