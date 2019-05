Attaque de Lyon : qui est le suspect interpellé ?

Il vivait dans ce quartier tranquille sur la commune d'Oullins (Rhône), près de Lyon, avec ses parents, son frère et sa soeur. Le principal suspect de l'explosion du colis piégé à Lyon a 24 ans et est né à Oran. Un jeune homme et une famille sans histoires, selon ses voisins. "C'est quelqu'un de posé, (...) toujours poli", témoigne une voisine. Sans emploi, le suspect avait voulu s'inscrire dans une école d'informatique, mais il avait dû renoncer, faute de visa étudiant. Il était arrivé en France il y a deux ans pour rejoindre sa famille.

Un suspect muet

Interrogé depuis hier, le principal suspect parle peu et n'a toujours pas donné d'explications sur ses motivations. Il a été transféré mardi 28 mai à Paris. Son père, sa mère et son jeune frère sont également toujours en garde à vue. Une garde à vue qui, en matière de terrorisme, peut durer jusqu'à 96 heures.