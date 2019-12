Algérie : deux anciens Premiers ministres condamnés à 15 et 12 ans de prison pour corruption

Ces deux proches de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika étaient jugés depuis une semaine avec d'autres ex-hauts dirigeants politique et des grands patrons pour des malversations dans le secteur de l'industrie automobile.

Deux anciens Premiers ministres algériens, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ont été condamné respectivement, mardi 10 décembre, à 15 et 12 ans de prison ferme pour corruption. Ces deux proches de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika étaient jugés depuis une semaine avec d'autres anciens hauts dirigeants politiques et des grands patrons pour des malversations dans le secteur de l'industrie automobile. Trois anciens ministres de l'Industrie ont par ailleurs écopé de 20 ou 10 ans de prison.

C'est la première fois depuis l'indépendance, en 1962, qu'étaient jugés des dirigeants de ce rang. Ce procès était le premier consécutif aux vastes enquêtes sur des faits présumés de corruption, ouvertes à la suite du départ forcé du président Bouteflika. L'annonce du verdict de ce procès historique intervient à deux jours de l'élection présidentielle, massivement rejetée par les manifestants qui accusent les candidats en lice d'ête tous associés, de près ou de loin, au pouvoir de l'ancien président.