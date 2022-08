Algérie : 26 personnes sont mortes à cause d'incendies touchant 14 départements, rapporte le ministre algérien de l'Intérieur

Vingt-six personnes ont péri et plusieurs dizaines ont été blessées dans des feux de forêt de grande ampleur, a annoncé le ministre algérien de l'Intérieur mercredi 17 août au soir. Les feux touchent 14 départements du nord de l'Algérie. Parmi les victimes, deux sont mortes "à Sétif (Est) et 24 à El Tarf (Est)", près de la frontière avec la Tunisie, a annoncé Kamel Beldjoud lors du journal télévisé de 20h.

"39 incendies" sont en cours, a précisé la protection civile mercredi. La superficie brulée estimée n'a pas encore été communiquée par les autorités. La wilaya (division territoriale en Algérie) d'El Tarf, frontalière de la Tunisie, enregistre le plus grand nombre d'incendies avec 16 feux en cours. Le feu le plus important se trouve dans la "commune de Zaârouria dans la wilaya de Souk Ahras", plus au Sud, à 50 kilomètres de la frontière tunisienne, a rapporté le colonel Farouk Achour de la Direction générale de la Protection civile à Algérie Presse Service, mercredi.

Le souvenir de l'été meurtrier de 2021

Le bilan précédant annoncé un peu plus tôt par la protection civile de Sétif évoquaient deux victimes, "une mère de 58 ans et sa fille de 31 ans". A Souk Ahras, frontalière de la Tunisie, des images impressionnantes montrent des habitants fuyant leurs maisons face aux flammes. Dans cette ville, quatre personnes ont été brûlés à divers degrés et 41 autres souffrent de difficultés respiratoires, selon un précédent bilan.

Depuis le début de l'été, de nombreux incendies ont éclaté en Algérie faisant six morts, ravivant des souvenirs douloureux de l'été 2021, le plus meurtrier. Cet été-là, au moins 90 personnes sont mortes dans des feux de forêt qui ont ravagé le nord du pays où plus de 100 000 hectares de taillis sont partis en fumée. Chaque année, le nord du pays est touché par des feux de forêt, mais ce phénomène s'accentue d'année en année sous l'effet aussi des changements climatiques.