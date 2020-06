Rétrospective de l’artiste sud-africain William Kentridge, virtuose de l’image, à Villeneuve-d'Ascq

Si William Kentridge s’est manifesté au début comme dessinateur hors pair, il a au fil des décennies développé un art pluridisciplinaire et multiforme. L’artiste crée une œuvre où se côtoient, de manière spectaculaire, dessin, peinture, gravure, sculpture, tapisserie, film d’animation, vidéo et performance.

Né à Johannesburg en 1955, où il vit toujours, William Kentridge a d’abord étudié les sciences politiques avant d’embrasser définitivement une carrière artistique. L’exposition "William Kentridge, un poème qui n’est pas le nôtre" permet de lier son œuvre aux différents courants artistiques qui ont traversé l’art du XXe siècle : constructivisme, dadaïsme, surréalisme, expressionnisme…

Son travail au théâtre et à l’opéra lui ont permis de construire des passerelles entre arts plastiques et arts du spectacle, grâce à sa profonde conscience des drames et des tragédies de l’Histoire : décolonisation, Apartheid, rôle de l’Afrique dans la Première Guerre, migration… C’est avec une ironie jamais gratuite qu’il offre au public une vision critique et poétique du monde.

Cette grande rétrospective présentée au LaM, le musée d’art contemporain de Villeneuve-d'Ascq, va de ses tout premiers dessins à sa dernière œuvre en cours. Cette exposition est la première manifestation de cette ampleur organisée par un musée français sur l’un des plus grands artistes de notre époque.

Cette exposition est prolongée jusqu’au 13 décembre 2020.