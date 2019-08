Le commerce florissant des os de lion en Afrique du Sud

En Afrique du Sud, la chasse au lion est autorisée tant qu’il s’agit d’un animal issu de l’élevage. Chasser le fauve, et vendre ensuite son squelette, est tout à fait légal. Destination essentielle, l’Asie et plus particulièrement la Chine et le Vietnam.

Un groupe de lions dans le parc national Kruger en Afrique du Sud. (LONDOLOZI IMAGES / MINT IMAGES)