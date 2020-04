Johannesburg et ses banlieues à l’heure du coronavirus

Pour essayer d’endiguer la progression du virus, le président Cyril Ramaphosa a demandé le 27 mars aux 57 millions de Sud-Africains de rester confinés chez eux durant trois semaines.

En grande majorité, la population reste enfermée chez elle et respecte la mesure très stricte de confinement imposée par le gouvernement. Mais dans les quartiers pauvres des grandes villes et dans les townships à leur périphérie, il n’est pas facile pour les habitants de respecter cette demande. Police et armée n’hésitent pas à employer des mesures jugées parfois extrêmes pour y parvenir.

Pour rendre compte de la situation, 15 photos prises à Johannesburg et dans ses banlieues illustrent ce propos.