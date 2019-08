En Afrique du Sud, une étudiante homosexuelle gagne un concours de beauté... masculin

Une étudiante de la North West University (NWU) à Mahikeng en Afrique du Sud, Hope Nokuthula Bhuda, a été élue... "Mr NWU 2019". Ce qui a déclenché une vive polémique sur les réseaux sociaux.

Comme chaque année, le concours de "Mr NWU and Miss 2019" s'est déroulé sur le campus de Mahikeng de la North West University (NWU), dans le nord-ouest de l'Afrique du Sud, le 10 août 2019. Cette année, la compétition s'est attachée aux thèmes de la sexualité et du genre. La direction de l'école avait d'ailleurs lancé un appel à candidatures auprès des étudiantes et étudiants, avec le hashtag... #BreakTheCode (CassezLeCode). Le code a effectivement été cassé...



Les affiches du concours demandaient notamment: "Etes-vous membre de la famille LGBTI + ?". Et plus curieusement: "Etes-vous un être humain?"...

"Jeune roi, la couronne est à toi"

Côté Mr NWU, c'est donc Hope Nokuthula Bhuda, laquelle se déclare lesbienne, qui a finalement été élue. Après la proclamation des résultats, elle a écrit sur sa page Facebook : "Jeune roi, la couronne est à toi. Tu as été choisi !"

Polémique

Sa victoire a declenché une vive polémique en ligne. Sur Twitter, beaucoup ont aussi déclaré leur soutien à l'étudiante pour le courage dont elle a fait preuve.

This past Saturday we pulled off the first ever Mr&Miss NWU Mafikeng that incorporated the LGBTI+ community. And now meet our Mr NWU, Hope Nokuthula Bhuda♥ First lesbian to take spot of being Mr NWU♥♥♥ pic.twitter.com/BnTK9Ib5pe — ~Dare to be Nzuri~ (@LolaSibilanga) August 12, 2019

Traduction: "Samedi dernier, nous avons élu le tout premier Mr & Miss NWU (...) appartenant à la communauté LGBTI +. Maintenant, allez à la rencontre de notre Mr NWU, Hope Nokuthula Bhuda ♥ Première lesbienne à prendre la place de Mr NWU"

Mr NWU

Ma'am I hope you get to see this. I hope you are okay. You worked hard, my word ma'am you competed with men and you still made it that is girl power. Ngwana batho I don't even know you but I am praying to God to protect you and give you strength. ❤ — Marshmallow (@mashoto_moshape) August 13, 2019

Traduction: "Mr NWU. Madame, j'espère que tu vas (lire ceci). J'espère que tu vas bien. Tu a bien travaillé (...) , Madame, tu t'es mesurée aux hommes et tu as quand même réussi, c'est ça le Girl Power (pouvoir des filles, NDLR). Je ne te connais même pas, mais je prie Dieu pour qu'il te protège et te donne de la force."



"Je ne sais pas"

Mais d'autres n'ont pas été convaincus par le choix du jury.

#MrNwu



The North West University in recognising LGTBQ allowed and crowned a person who is biologically a women Mr NWU 2019 .



I don't know . — Great Black (@DizzHHC) August 12, 2019

Traduction: "En reconnaissant la [communauté] LGTBQ, North West University a autorisé et élu comme Mr NWU 2019 une personne qui est biologiquement une femme. Je ne sais pas."

So a lesbian won Mr NWU??



I’ve never been so confused in my life, anyways lemme finish school — M.B Shongwe (@MuZi_Zerry) August 11, 2019

Traduction: "Ainsi, une lesbienne a gagné Mr NWU ?? Je n’ai jamais été aussi troublé de toute ma vie. Quoi qu'il en soit, laissez-moi terminer ma scolarité"

Plusieurs utilisateurs ont exprimé leur déception, expliquant que l'orientation sexuelle et le genre sont deux notions différentes.

A Lesbian ls Crowned Mr NWU 2019.

Whaaaaaaaaat is this ????‍♂️

Men Are Being Undermined here, what happened to our society. #NWU pic.twitter.com/BrcLB70LsJ — im Leaving SA (@ImLeavingSa) August 12, 2019

Traduction: "Une lesbienne est élue Mr NWU 2019. Qu'est-ce que cela signifie????? Cela minore l'influence des hommes. Qu'est-il donc arrivé à notre société?"

I have nothing against the LGBTI community but this Mr NWU is nonsense, that is a female and being lesbian is just a sexual orientation. Only a male can be a Mister. — drunk teenager (@officialodirile) August 13, 2019

Traduction: "Je n'ai rien contre la communauté LGBTI mais ce Mr NWU est un non-sens. Celui de cette année est une femme et être lesbienne n'est qu'une orientation sexuelle. Seul un homme peut (prétendre à ce titre de MrNWU)".

NWU souhaite rendre le public plus tolérant, a déclaré le porte-parole de l'université, Louis Jacobs, à Sowetan, un journal quotidien en ligne sud-africain. "La sensibilisation à la problématique hommes-femmes et à la sexualité est une composante essentielle de la politique de la NWU (...) et nous respectons le droit de notre personnel et de nos étudiants à s’exprimer de la manière qui leur convient le mieux", a-t-il expliqué.

"La direction a pris note des problèmes soulevés par certaines parties prenantes au couronnement de Mr NWU (...) et attend un rapport des organisateurs de l'événement", a conclu le porte-parole.