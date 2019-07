Afrique du Sud : un restaurant propose uniquement des insectes

Mario Bernard est un chef un peu particulier. Dans son restaurant du Cap (Afrique du Sud), la carte ne propose que des insectes. Dans les assiettes, des vers de farine, des larves de mouche et, en dessert, une glace chocolat/insectes.

La clientèle séduite

Et les clients semblent conquis par ces plats inattendus. "J'étais un peu nerveuse, mais une fois qu'on a goûté c'est vraiment bon. J'étais agréablement surprise", raconte Nadja Meyer. "Les insectes que nous utilisons sont beaucoup plus riches en zinc, en fer et en calcium que le bœuf. Ils ne sont pas riches qu'en minéraux, ils le sont aussi en protéines" détaille Leah Bessa, fondatrice de Gourmet Club. Les insectes sont directement livrés par deux fermes locales pour en assurer la fraicheur. Pour ces mets particuliers, l'addition pour le repas s'élève à 30 euros.

