Afrique du Sud : le pays submergé par la deuxième vague du Covid-19 et le nouveau variant

L'Afrique du Sud est le pays le plus touché par le Covid-19 sur le continent africain, avec plus d'un million de cas de contaminations et plus de 36 000 victimes. Le journaliste Nicolas Bertrand était en direct de Johannesburg pour le 20 Heures de France 2, samedi 16 janvier.