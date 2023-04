Afrique du Sud : le Kirstenbosch, un jardin unique au monde

Direction l’Afrique du Sud dans l’un des plus beaux jardins du monde. Le Kirstenbosch, qui a ouvert il y a 110 ans, abrite aujourd'hui plus de 7 000 espèces.

C’est un jardin extraordinaire, où se retrouvent toutes les fleurs de l’Afrique australe, des plus colorées aux plus discrètes. Le jardin botanique de Kirstenbosch, en Afrique du Sud, a été ouvert il y a 110 ans pour protéger la flore endémique de la région. Plus de 7 000 espèces s’étalent au pied de la montagne de la Table et domine toute la ville du Cap (Afrique du Sud). Les visiteurs viennent du monde entier se promener dans ses allées.

La "cathédrale de l’âme"

Vivien Magasiner a 79 ans. Médecin à la retraite, elle emmène régulièrement des touristes à travers le parc, et partage ses connaissances sur les fleurs de Kirstenbosch. Pour la guide bénévole, les fleurs sont les joyaux au milieu d’un Erin naturel époustouflant. "Récemment, j’ai lu que Kirstenbosch était en quelque sorte la cathédrale de l’âme, et j’aime cette idée. Je pense que c’est le cas. Et il y toujours des fleurs différentes, en permanence", confie-t-elle.

En ce moment, l’automne débute dans l’hémisphère sud. La période est cruciale pour les centaines de jardiniers du parc.