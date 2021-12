Afrique du Sud : le cercueil de Desmond Tutu est arrivé à la cathédrale du Cap pour un dernier hommage

La dépouille de Desmond Tutu est arrivée à la cathédrale Saint-Georges du Cap (Afrique du Sud), jeudi 30 décembre, son ancienne paroisse où il a longtemps pourfendu le régime raciste de l'apartheid. Les Sud-Africains pourront rendre hommage pendant deux jours à l'archevêque anglican, mort dimanche dernier à l'âge de 90 ans. Le cercueil en pin clair – il avait demandé "le moins cher possible" – et simplement décoré d'un bouquet d'oeillets blancs, a été porté dans le chœur par six prêtres en chasuble.

Depuis dimanche, des centaines de Sud-Africains ont afflué devant la cathédrale, où un registre a été ouvert pour y déposer messages et bouquets de fleurs. Ses cloches sonnent tous les jours à la mi-journée, pendant dix minutes, en sa mémoire. Les drapeaux sont en berne dans tout le pays et la Montagne de la Table qui surplombe le Cap est illuminée de violet tous les soirs en hommage à "The Arch", comme il était affectueusement surnommé.

Mercredi, plusieurs membres de la famille de Desmond Tutu, ainsi que des politiques et des membres du public, ont assisté à la cérémonie interconfessionnelle organisée par la ville. Lors de la cérémonie aux allures de grand spectacle avec des micros et des lumières, la chanson Paradise Road (La Route du Paradis), devenue dans les années 1980 un des hymnes de la lutte anti-apartheid, a été interprétée sur scène.

Une chorale entonne l'hymne national sud-africain lors d'une cérémonie en mémoire de Desmond Tutu, le 29 décembre 2021 au Cap (Afrique du Sud). (RODGER BOSCH / AFP)

Les obsèques de Desmond Tutu sont prévues samedi à la cathédrale Saint-Georges. Après une incinération privée, ses cendres seront inhumées dans son ancienne paroisse.