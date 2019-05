VIDEO. Afghanistan : heureux de marcher à nouveau, Ahmad, 5 ans, fête sa nouvelle prothèse en dansant

Un pas après l'autre, Ahmad Sayed Rahman tape du pied au rythme de la musique avec sa nouvelle prothèse. Comme le montre une vidéo postée sur Twitter le 6 mai, ce garçon de 5 ans vient de recevoir sa quatrième prothèse de jambe. Il doit en changer chaque fois qu'il grandit. Ce petit Afghan qui vit dans la province de Logar, au Sud de Kaboul, a été amputé alors qu'il n'avait que huit mois, après un échange de tirs.

"Il est toujours en train de danser et de montrer son bonheur d'avoir une prothèse pour sa jambe, raconte sa mère auprès de l'AFP. Je suis très heureuse pour lui qu'il ait reçu cette jambe artificielle et qu'à présent il puisse être autonome", se réjouit-elle.

Soigné à l'hôpital du comité international de la Croix-Rouge de Kaboul, l'enfant a été filmé par une des physiothérapeutes du centre. Vingt-quatre heures après sa diffusion, la vidéo d'une vingtaine de secondes postée sur Twitter avait atteint près de 500 000 vues. "Il était si heureux de sa nouvelle prothèse, (je voulais juste) avoir un souvenir de ce bonheur. C'est pour cela que j'ai posté cette vidéo", explique-t-elle.

Ahmad received artificial limb in @ICRC_af Orthopedic center, he shows his emotion with dance after getting limbs. He come from Logar and lost his leg in a landmine. This is how his life changed and made him smile. pic.twitter.com/Sg7jJbUD2V