Union européenne : six Etats demandent à Bruxelles de maintenir les expulsions de migrants afghans, malgré l'avancée des talibans

Alors que les talibans gagnent du terrain en Afghanistan, six Etats membres de l'Union européenne (UE) ont adressé, mardi 10 août, une lettre à la Commission demandant de ne pas suspendre les expulsions de migrants afghans arrivés en Europe. Les gouvernements belge, danois, allemand, grec, néerlandais et autrichien demandent à l'exécutif européen de plaider auprès de Kaboul pour maintenir les rapatriements de migrants afghans, malgré un appel de l'Afghanistan à les suspendre.

Les six pays demandent à la Commission "d'engager un dialogue intensifié avec les partenaires afghans sur toutes les questions migratoires urgentes, y compris une coopération rapide et efficace en matière de retour". "L'arrêt des retours envoie un mauvais signal et est susceptible de motiver encore plus de citoyens afghans à quitter leur domicile pour l'UE", affirment-ils également dans la lettre envoyée le 5 août, dont une copie est parvenue à l'AFP.

44 000 demandes d'asiles en 2020

Un haut responsable européen a déclaré que, parce que les autorités afghanes avaient notifié à Bruxelles que Kaboul suspendait ses opérations de retour forcé pendant trois mois, il y avait peu de chances que ces expulsions soient maintenues. Ce responsable a également précisé que jusqu'à présent cette année, 1 200 personnes avaient été renvoyées en Afghanistan depuis l'UE, dont 1 000 étaient "volontaires" et 200 "forcées". Les Afghans constituaient, en 2020, 10,6% des demandeurs d'asile dans l'UE (un peu plus de 44 000 sur quelque 416 600 demandes), le deuxième contingent derrière les Syriens (15,2%), selon l'agence statistique de l'UE Eurostat.

Les talibans ont lancé, début mai, une large offensive contre les forces afghanes, à la faveur des opérations de retrait définitif des forces internationales d'Afghanistan, prévu pour s'achever fin août. Avançant à un rythme effréné, le groupe islamiste contrôle désormais cinq des neuf capitales provinciales du Nord (6 sur 34 au total dans tout le pays) et des combats sont en cours dans les quatre autres.