Afghanistan : après Kunduz, les talibans prennent une autre ville du nord

Les talibans se sont emparés lundi 9 août d'une nouvelle capitale provinciale dans le nord de l'Afghanistan. Après avoir conquis en quelques heures dimanche Kunduz, la grande ville du nord-est, Taloqan, 50 km à l'est, et Sar-e-Pul, 400 km plus à l'ouest, le groupe islamiste a ajouté lundi Aibak à cette liste.

Aibak, ville de 120 000 habitants située à environ 100 km au sud-ouest de Kunduz, est tombée sans résistance. Les talibans sont désormais en possession de six des 34 capitales provinciales, après s'être emparés samedi de Sheberghan, fief du célèbre chef de guerre Abdul Rashid Dostom, à 50 km au nord de Sar-e-Pul, et vendredi de Zaranj, capitale de la lointaine province de Nimroz (sud-ouest), à la frontière avec l'Iran.

Avancée rapide des talibans

Des milliers de personnes ont fui le nord, et beaucoup sont arrivées à Kaboul lundi, après un voyage éprouvant de dix heures en voiture, au cours duquel elles ont dû franchir de nombreux postes de contrôle talibans.

Les talibans, qui avancent à un rythme effréné, contrôlent désormais cinq des neuf capitales provinciales du nord et des combats sont en cours dans les quatre autres. Les insurgés ont déjà en vue leur prochain objectif et ont annoncé avoir attaqué Mazar-i-Sharif. Mais des habitants et officiels ont assuré qu'ils ne l'avaient pas encore atteinte. Cité historique et carrefour commercial, Mazar-i-Sharif est le pilier sur lequel s'est toujours appuyé le gouvernement pour contrôler le nord du pays. Sa chute serait un coup extrêmement dur porté au pouvoir.