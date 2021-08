Réfugiés afghans : la ville de Clermont-Ferrand se mobilise

En date du mercredi 18 août, 184 ressortissants afghans ont été exfiltrés et mis à l'abri par la France. Plusieurs maires se disent prêts à accueillir les réfugiés, à l’image de Clermont-Ferrand. "C’est une tradition de notre ville d’accueillir des réfugiés. Par-delà la tradition clermontoise, c’est une tradition française. Ce sont les valeurs de la République, nous sommes une terre d’asile", explique le maire de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi, en direct dans le 23h.



"Nous avons fait un acte de candidature"

Et l’élu PS d’ajouter : "Nous avons fait un acte de candidature pour dire ‘nous sommes disponibles et nous pouvons accompagner l’Etat en mettant à disposition un lieu d’accueil’. Nous avons ses habitudes avec des habitudes en capacité. Accueillir ces familles, c’est également être capable d’inscrire des enfants à l’école, dans nos cantines, nos centres de loisirs. On est 36 000 communes. Si chacun prenait sa petite part, vous verriez qu’il n’y aurait pas d’inquiétude quant à un flux migratoire."