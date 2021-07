Monde : situation de crise en Afghanistan et au Liban

La rubrique Un jour dans le Monde, du 13 Heures du samedi 17 juillet, fait le point sur la situation en Afghanistan et au Liban.

À coups de lance-roquettes, les forces afghanes tentent de repousser les talibans. Après l'annonce du retrait des dernière forces américaines, les talibans ont lancé, depuis deux mois, une grande offensive dans le nord du pays. Ils annoncent contrôler 100% du territoire, et désormais la province de Kaboul est menacée. Face à cette avancée, la France garde ouverte, pour l'instant, son ambassade, transformée en véritable bunker. Une quarantaine de Français ont pris place, le matin du samedi 17 juillet, à bord d'un vol spécial affrété par le gouvernement pour quitter le pays.

Réparer le pays

Quelques dizaines de ressortissants, des membres d'ONG et des diplomates ont fait le choix de rester en Afghanistan, mais l'ambassade prévient qu'elle ne pourra plus assurer leur sécurité. Au Liban, le pays est aussi en crise. En impasse politique, économique et sociale, les Libanais demandent des comptes à leurs dirigeants. "Aidez-nous à réparer le pays !", implore un manifestant.